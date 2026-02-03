Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstration de tissage avec Marjo’Laine Rue du château Bruniquel
Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstration de tissage avec Marjo’Laine Rue du château Bruniquel samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstration de tissage avec Marjo’Laine
Rue du château Châteaux de Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
2026-04-11 2026-04-12
Discussions autour du métier à tisser, histoire du tissage, techniques et démonstrations de tissage.
Rue du château Châteaux de Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 67 27 67
English :
Discussions about the loom, the history of weaving, weaving techniques and demonstrations.
