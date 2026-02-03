Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstration de tissage avec Marjo’Laine Rue du château Bruniquel

Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstration de tissage avec Marjo’Laine

Rue du château Châteaux de Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Discussions autour du métier à tisser, histoire du tissage, techniques et démonstrations de tissage.

.

Rue du château Châteaux de Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 67 27 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discussions about the loom, the history of weaving, weaving techniques and demonstrations.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstration de tissage avec Marjo’Laine Bruniquel a été mis à jour le 2026-02-03 par PETR du Pays Midi-Quercy