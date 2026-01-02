Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstrations acex Isabelle Aubry Atelier Oxymage Tourouvre au Perche

Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstrations acex Isabelle Aubry

Atelier Oxymage 35 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Petits ateliers de gravure en monotype sur plaques avec réalisation de cartes pour les petits et les grands sur le lieu de l’atelier. Démonstration du dessin sur pierre de calcaire pour expliquer ce qu’est une lithographie. Pour comprendre le travail d’estampes en croisement avec la lithographie, une visualisation sur écran expliquera les différentes étapes de la réalisation d’un dessin sur pierre avec en direct, la présentation des différents outils pour cela. Seule la presse lithographique ne pourra être vue dans l’atelier.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

Atelier Oxymage 35 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 22 90 25 isaaubry@orange.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstrations acex Isabelle Aubry

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstrations acex Isabelle Aubry Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme