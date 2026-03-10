Journées Européennes des Métiers d’Art®

divers lieux Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Pour cette 4ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art®, la Ville de Die fédère plus d’une quarantaine d’artistes et d’artisan·e·s autour d’une programmation commune sous le thème cœurs à l’ouvrage .

.

divers lieux Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 accueil@mairie-die.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Europeans Craft Days

For this 4th edition of the Journées Européennes des Métiers d?Art®, the town of Die is bringing together more than forty artists and craftspeople for a joint program under the theme C?urs à l?ouvrage .

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art® Die a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Pays Diois