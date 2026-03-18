Journées Européennes des Métiers d’Art en Provence Méditerranée

Territoire de la Métropole TPM Toulon Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art® sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.

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Territoire de la Métropole TPM Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 1 55 78 85 85

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art en Provence Méditerranée

Everywhere in France and Europe, the Journées Européennes des Métiers d?Art® are a unique, free event promoting greater recognition of the craft sector.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art en Provence Méditerranée Toulon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Provence Méditerranée