Journées Européennes des Métiers d’Art en Provence Méditerranée Toulon
Journées Européennes des Métiers d’Art en Provence Méditerranée Toulon mardi 7 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art en Provence Méditerranée
Territoire de la Métropole TPM Toulon Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-07
Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art® sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.
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Territoire de la Métropole TPM Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 1 55 78 85 85
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English : Journées Européennes des Métiers d’Art en Provence Méditerranée
Everywhere in France and Europe, the Journées Européennes des Métiers d?Art® are a unique, free event promoting greater recognition of the craft sector.
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art en Provence Méditerranée Toulon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Provence Méditerranée