Journées Européennes des Métiers d’Art > Entrez dans l’univers de la vannerie d’osier…

1 Rue de la Vannerie Remilly Les Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez les 160 ans d’histoire de Lehodey Vani-Bois, entreprise familiale fondée en 1864, avec les 5ème et 6ème génération au travers

– d’une vidéo-projection sur l’osier (de la pousse au panier tressé),

– de l’atelier avec le vannier au travail, ses outils, les matières employées (osier, rotin et bambou),

de la visite guidée captivante du musée de la vannerie avec l’association au fil de l’osier (pour celle-ci, réservation à l’accueil, 5€/pers à partir de 12 ans).

Entrée libre sur le site. 350 m² d’expo-vente des produits réalisés.

A voir également l’autel tressé en osier de l’église situé à 50m, ainsi que l’oseraie municipale à 500m comportant 25 variétés d’osier et un parcours découverte pédagogique. .

1 Rue de la Vannerie Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie +33 2 33 56 21 01 contact@lehodey-lvb.fr

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L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Entrez dans l’univers de la vannerie d’osier… Remilly Les Marais a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche