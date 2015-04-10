Journées européennes des métiers d’art Espace Le Goffic Pacé 10 – 12 avril Ille-et-Vilaine

Gratuit

A l’initiative de la ville de Pacé, le collectif les Femmes Solaires organise les journées européennes des métiers d’art, du 10 au 12 avril 2026 à l’Espace le Goffic.

Cette année, le collectif a le plaisir d’accueillir Christelle Ebor, meilleure ouvrière de France en broderie beauvais, Elise Dufour, verrière d’art, qui présente des bijoux et sculptures délicates ou encore Claire Cauchy, maquettiste, qui réalise de ravissantes et poétiques scénettes miniatures.

Des jeunes talents prometteuses seront également présentes : Camille Quelen Cortial spécialisée en lingerie fine et Jasmine Ghoundale, relieuse, qui imprime au lino des motifs et fabrique des carnets, cahiers et cartes postales.

Des démonstrations vous seront proposés sur les 3 jours.

**12 artisanes d’art présenteront leur savoir-faire :**

Bijoux polymère LAURE BONNET • Céramiste porcelaine ANNE HUET RAPEAUD – ATELIER GALERIE LES TERRES SOLAIRES • Bijoux peints sur verre SARAH CORIAT – L’ART ET LA MATIÈRE • Relieuse JASMINE GHOUNDALE – LAS HOJAS DE LUNAS • Bijoux métal STÉPHANIE MOUSQUEY – KETMIE • Broderie d’art CHRISTINE EBOR • Gravure taille douce et lino ALEXANDRA G. • Modéliste lingerie fine CAMILLE QUELEN CORTIAL – ATELIER 17H17 • Art textile ADELE LE GALL • Maquettiste CLAIRE CAUCHY – LA FABRIQUE DE VOLUMES • Bijoux métal ALINE DUDZIAK • Verrerie bijoux et sculpture ELISE DUFOUR

**Horaires d’ouverture**

Vendredi 10 avril 15H > 18H30

Samedi 11 avril 10H > 19H

Dimanche 12 avril 10H > 18H

lesfemmessolaires@gmail.com

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



