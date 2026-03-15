Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition 30 Faubourg, l’art du quotidien Made in Paris Galerie des Ateliers de Paris Paris
Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition 30 Faubourg, l’art du quotidien Made in Paris Galerie des Ateliers de Paris Paris jeudi 2 avril 2026.
Pensée comme un concept store, l’exposition présente une sélection de pièces exclusivement fabriquées dans des ateliers parisiens dont elle célèbre les savoir-faire et la diversité à travers les objets de notre quotidien.
De la maison à la mode, en passant par la culture et un “atelier seconde vie”, le projet imaginé par SINOPLE invite à découvrir une génération d’artisans qui s’emparent des sujets de création contemporaine et de consommation responsable.
Par un dialogue original entre les métiers d’art et de nouveaux modes de consommation souvent diffusés par les réseaux sociaux, cet événement porte l’ambition de réaffirmer la place singulière des artisans d’art dans la ville et auprès de ses habitants : une place historique, économique et culturelle mais plus que jamais vivante et qui fait du Grand Paris leur épicentre.
Avec :
Lifestyle
- Alexis Néons : verrier au chalumeau
- Salima Zahi : céramiste
- Eska : cirier
- Corentin Brison : céramiste
- Tom and Folks : céramiste
- Sylvain Maenhout : coutelier
- L’Établissement : designer, menuisier
- Stéven Coëffic : designer, artiste céramiste
- Baptiste Meyniel x Atelier Shazak : designer d’objet, sellière
- Atelier Dreieck : relieur
- Le Garage Litho : imprimeur lithographe
- Marie Levoyet : héliograveure, imprimeure en taille-douce
- Studio Quiproquo : designer, ébéniste et céramiste
- Hector Saxe : fabricant de jeux
Mode
- Atelier Penso : maroquinier
- Domestique : designer, maroquinier
- Kiriko Sato : chapelière, modiste
- Arpent : bottier
- Coffignon : lunetier
- Atelier Aymeric le Deun : boutonnier
- Fob Paris : horlogers, bijoutiers
- Helena Thulin : bijoutier
- Anicet : créatrice de bijoux
- Julia Bartsch : artisane, créatrice en métaux précieux
Seconde vie
- Camille orfèvre : orfèvre
- Le Sneakers Atelier : bottier, cordonnier
- Atelier Ardouin : horloger
- Helena Amourdedieu : tapissière d’ameublement décoratrice
- In Cute : sellière, maroquinière
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’art 2026, le Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’art de la Ville de Paris présente « 30 FAUBOURG – l’art du quotidien Made in Paris ».
Sous la forme d’un concept store où se croisent les univers de la maison, de la mode, des arts et un atelier de seconde vie, l’exposition présente une sélection de pièces exclusivement fabriquées dans des ateliers parisiens.
Du jeudi 02 avril 2026 au samedi 16 mai 2026 :
samedi
de 14h00 à 19h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-02T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-02T10:00:00+02:00_2026-04-02T18:30:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T18:30:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00;2026-04-07T10:00:00+02:00_2026-04-07T18:30:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T18:30:00+02:00;2026-04-09T10:00:00+02:00_2026-04-09T18:30:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T18:30:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-14T10:00:00+02:00_2026-04-14T18:30:00+02:00;2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T18:30:00+02:00;2026-04-16T10:00:00+02:00_2026-04-16T18:30:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T18:30:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T18:30:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T18:30:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T18:30:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T18:30:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T18:30:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T18:30:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T18:30:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T18:30:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-05T10:00:00+02:00_2026-05-05T18:30:00+02:00;2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T18:30:00+02:00;2026-05-07T10:00:00+02:00_2026-05-07T18:30:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T18:30:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-12T10:00:00+02:00_2026-05-12T18:30:00+02:00;2026-05-13T10:00:00+02:00_2026-05-13T18:30:00+02:00;2026-05-14T10:00:00+02:00_2026-05-14T18:30:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T18:30:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00
Galerie des Ateliers de Paris 30 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris
https://www.bdmma.paris/actualites/exposition-jema-30-faubourg-l-art-du-quotidien-made-in-paris/
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