Journées Européennes des Métiers d’Art : exposition 30 Faubourg, l’art du quotidien Made in Paris Galerie des Ateliers de Paris Paris

Pensée comme un concept store, l’exposition présente une sélection de pièces exclusivement fabriquées dans des ateliers parisiens dont elle célèbre les savoir-faire et la diversité à travers les objets de notre quotidien.

De la maison à la mode, en passant par la culture et un “atelier seconde vie”, le projet imaginé par SINOPLE invite à découvrir une génération d’artisans qui s’emparent des sujets de création contemporaine et de consommation responsable.

Par un dialogue original entre les métiers d’art et de nouveaux modes de consommation souvent diffusés par les réseaux sociaux, cet événement porte l’ambition de réaffirmer la place singulière des artisans d’art dans la ville et auprès de ses habitants : une place historique, économique et culturelle mais plus que jamais vivante et qui fait du Grand Paris leur épicentre.

Avec :

Lifestyle

Mode

Seconde vie

Alexis Néon, verrier au chalumeau ; Crédits : Alexis Néon

Camille Orfèvre ; Crédits : ©Couloir3.com_Paul Lesourd

Bougies de la marque Eska ; Crédits : Eska

Lampe du designer Stéven Coëffic ; Crédits : @LITCH Gallery

Boucles d’oreille par Helena Tulin ; Crédits : Helena Tulin

Céramiques par Tom and Folks ; Crédits : Tom and Folks

Enceinte créée par le studio Quiproquo ; Crédits : Studio Quiproquo

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’art 2026, le Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d’art de la Ville de Paris présente « 30 FAUBOURG – l’art du quotidien Made in Paris ».

Sous la forme d’un concept store où se croisent les univers de la maison, de la mode, des arts et un atelier de seconde vie, l’exposition présente une sélection de pièces exclusivement fabriquées dans des ateliers parisiens.

Du jeudi 02 avril 2026 au samedi 16 mai 2026 :

samedi

de 14h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T10:00:00+02:00_2026-04-02T18:30:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T18:30:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00;2026-04-07T10:00:00+02:00_2026-04-07T18:30:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T18:30:00+02:00;2026-04-09T10:00:00+02:00_2026-04-09T18:30:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T18:30:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-14T10:00:00+02:00_2026-04-14T18:30:00+02:00;2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T18:30:00+02:00;2026-04-16T10:00:00+02:00_2026-04-16T18:30:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T18:30:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T18:30:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T18:30:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T18:30:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T18:30:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T18:30:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T18:30:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T18:30:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T18:30:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-05T10:00:00+02:00_2026-05-05T18:30:00+02:00;2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T18:30:00+02:00;2026-05-07T10:00:00+02:00_2026-05-07T18:30:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T18:30:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-12T10:00:00+02:00_2026-05-12T18:30:00+02:00;2026-05-13T10:00:00+02:00_2026-05-13T18:30:00+02:00;2026-05-14T10:00:00+02:00_2026-05-14T18:30:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T18:30:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00

Galerie des Ateliers de Paris 30 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris

https://www.bdmma.paris/actualites/exposition-jema-30-faubourg-l-art-du-quotidien-made-in-paris/



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