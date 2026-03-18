Journées Européennes des Métiers d’Art Centre ville, voir le programme Forcalquier

Journées Européennes des Métiers d’Art

Centre ville, voir le programme Centre Ville Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Au coeur de la ville de Forcalquier et pour la 4ème année consécutive, des artisans d’art membres de l’Association

Les Ateliers Forcalquier exposeront et présenterons ensemble leurs œuvres.

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Centre ville, voir le programme Centre Ville Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 32 89 86 lesateliersforcalquier@gmail.com

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English :

In the heart of the town of Forcalquier and for the 4th consecutive year, craftsmen and women members of the Association

Les Ateliers Forcalquier will be exhibiting and presenting their work together.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Forcalquier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence