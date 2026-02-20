Journées Européennes des Métiers d’Art Fruit du Bois Mariage du Bois & de la Lumière Fruit du Bois Mortagne-au-Perche

Journées Européennes des Métiers d’Art Fruit du Bois Mariage du Bois & de la Lumière

Fruit du Bois 52, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Fabricant de luminaires

Je crée des lampes artisanales uniques à partir de bois perdu récolté en forêt du Perche, des fragments oubliés que je sélectionne et transforme avec soin. Chaque pièce porte en elle l’empreinte du temps, de la nature et du geste artisanal. Mon travail s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement, où la matière première n’est jamais arrachée mais redonnée à la lumière. Le bois, marqué par son histoire, devient un objet fonctionnel et sensible, mêlant design, poésie et durabilité. Chaque lampe révèle les formes, les veines et les imperfections naturelles du bois et les abat-jour faits mains sont réalisés en matériaux naturels ou recyclés. Ainsi naissent des créations uniques, authentiques, chaleureuses et intemporelles . .

Fruit du Bois 52, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 82 15 32 20 murtilledubois@gmail.com

