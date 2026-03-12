Journées Européennes des Métiers d’Art – Grand Bergeracois bergeracois Bergerac 11 et 12 avril Gratuit

19 artisans d’art vous ouvrent les portes de leurs ateliers

Pendant tout un week-end, venez assister à des démonstrations. Une occasion unique d’observer le processus de création en action. Échangez avec ces femmes et ces hommes qui font vivre ces métiers d’art. Apprenez-en davantage sur leur parcours, leurs inspirations et la manière dont ils perpétuent des traditions tout en innovant.

Au programme : 19 artisans d’art du réseau du Grand bergeracois ouvriront les portes de leurs ateliers et de leurs boutiques.

Rejoignez-les pour une immersion au cœur de la créativité et du savoir-faire artisanal, où chaque geste raconte une histoire unique.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont pensées pour tous : amateur d’Histoire ; passionné d’artisanat ou tout simplement curieux. Elles sont consacrées à une expérience immersive au cœur des métiers d’art et du patrimoine vivant de notre territoire.

Idées de parcours : vous pouvez choisir de faire le circuit autour de Bergerac le samedi et celui autour de Monpazier le dimanche !

Découvrez autrement : allez d’atelier en atelier en quelques coups de pédales, avec deux boucles à vélo, au départ de Monpazier.

Infos pratiques :

Entrée libre et gratuite.

Horaires à retrouver sur notre site.

Les ateliers sont ouverts le samedi et/ou le dimanche

Le programme détaillé sur notre site : [https://metiersdart-grandbergeracois.fr/jema-programme/](https://metiersdart-grandbergeracois.fr/jema-programme/)

