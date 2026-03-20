Journées Européennes des Métiers d’Art Haut les coeurs, décoration en couleurs !

39 route d’Heloup Saint-Germain-du-Corbéis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-11

A2mains_ateliercreation s’associe avec Au beau Trousseau pour vous accueillir lors des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2026.

Créatrice d’A2mains_ateliercreation, Blandine Barthélemy est animée par l’envie de créer, de partager et de transmettre. Mon travail s’articule autour de trois univers complémentaires (création et décoration d’objets du quotidien pour vos fêtes, animation d’ateliers créatifs, création et décoration de mariage), tous portés par un même fil conducteur mettre du cœur dans chaque projet.

Créatrice d’Au beau Trousseau, Charlotte de Roberval confectionne des abat-jour à la main. Utile et décoratif, un bel abat-jour permet de refléter votre personnalité et de donner à votre pièce son ambiance singulière. Choisissez-le avec passion et offrez-le pour un cadeau qui a du cœur et qui durera longtemps !

Nous vous proposons de plonger dans nos univers grâce à différents ateliers que nous animerons lors de ces journées:

– Décoration de cadres, barrettes et autres objets en bois…

– Créer son abat-jour personnalisé

Nous pourrons aussi vous présenter et faire découvrir nos savoir-faire avec des démonstrations.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

39 route d’Heloup Saint-Germain-du-Corbéis 61000 Orne Normandie +33 6 60 86 14 35 aubeautrousseau@gmail.com

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L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Haut les coeurs, décoration en couleurs ! Saint-Germain-du-Corbéis a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme