Journées européennes des métiers d'art IEAC Guebwiller

samedi 11 avril 2026

Journées européennes des métiers d’art IEAC

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir l’IEAC à l’occasion des JEMA.

À l’occasion des JEMA, l’Institut Européen des Arts Céramiques (IEAC) vous ouvre les portes de ses ateliers à travers un programme riche avec la participation des stagiaires de la formation professionnelle et des céramistes.

RDV au Château de la Neuenbourg les samedi 11 et dimanche 12 avril 2026

Horaires à venir

Entrée libre 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

English :

Come and discover the IEAC during JEMA.

German :

Entdecken Sie das IEAC anlässlich der JEMA.

Italiano :

Venite a scoprire l’IEAC durante il JEMA.

Espanol :

Venga a descubrir el IEAC durante el JEMA.

