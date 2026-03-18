Journées Européennes des Métiers d’Art > Immersion dans les Ateliers Saint-James Saint-James

Journées Européennes des Métiers d’Art > Immersion dans les Ateliers Saint-James

1 rue de Beaufour Saint-James Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-07 10:30:00

fin : 2026-04-10 15:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Plongez dans l’univers du véritable pull marin chez Les Tricots SAINT JAMES.

L’entreprise Les Tricots SAINT JAMES, fondée il y a plus de 135 ans dans le village éponyme, ouvre les portes de ses ateliers au grand public pour une immersion unique dans l’univers de la fabrication du véritable chandail marin.

Venez découvrir les secrets d’un savoir-faire d’excellence, transmis de génération en génération, à travers les différentes étapes de tricotage et de confection. Conçu à l’origine pour les marins pêcheurs, le chandail marin en pure laine vierge de pays est aujourd’hui un symbole du patrimoine textile français, adopté par les navigateurs et les amateurs de mer du monde entier.

Une visite au cœur de l’artisanat vivant

Lors de cette visite guidée d’une heure, deux savoir-faire d’exception, labellisés Entreprise du Patrimoine Vivant, seront mis en lumière

Le raccoutrage : une technique rare de réparation et de finition à la main, assurée par nos raccoutreuses, véritables artisanes capables de reproduire chaque point de maille à l’aiguille.

Le remaillage : un assemblage maille par maille, réalisé par nos remailleuses, garantissant la souplesse et la solidité des cols.

Ces métiers d’exception, nécessitant deux ans de formation interne, illustrent l’engagement de SAINT JAMES pour la préservation et la transmission de son savoir-faire unique.

Sur rendez-vous. .

1 rue de Beaufour Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 89 15 55 manon.quintans@saint-james.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Immersion dans les Ateliers Saint-James

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Immersion dans les Ateliers Saint-James Saint-James a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche