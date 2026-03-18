Journées Européennes des Métiers d’Art > Immersion dans un atelier de marqueterie de paille

3 rue d’Isigny Le Mesnil-Rouxelin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

À l’occasion des JEMA 2026, je vous ouvre les portes de mon atelier où le bois et la paille de seigle s’unissent pour créer un dialogue constant avec la lumière.

Fort d’une expérience de 25 ans dans la lumière et la scénographie théâtrale, je mets aujourd’hui cette expertise au service de l’ébénisterie et de la marqueterie de paille. Lors de cet événement, je vous invite à découvrir une exposition exclusive de mes dernières créations. Vous pourrez admirer des pièces uniques alliant tradition et design contemporain Mobilier, Luminaires, Tableaux, etc…

Chaque œuvre, réalisée entièrement à la main dans mon atelier près de Saint-Lô, est une invitation à la poésie et au raffinement. Je serai présent pour partager avec vous les secrets de ce savoir-faire rare, de l’ouverture du brin de paille au collage délicat au plioir en os. .

3 rue d’Isigny Le Mesnil-Rouxelin 50000 Manche Normandie +33 6 08 16 42 05 contact@boispluriel.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Immersion dans un atelier de marqueterie de paille

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Immersion dans un atelier de marqueterie de paille Le Mesnil-Rouxelin a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche