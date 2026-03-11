Journées Européennes des Métiers d’Art JEMA 2026 à Uzès Hôtel de ville + ateliers-boutiques dans toute la ville) Uzès

Journées Européennes des Métiers d’Art JEMA 2026 à Uzès

Hôtel de ville + ateliers-boutiques dans toute la ville) Cour de la Mairie Uzès Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-10 09:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2026 à Uzès se tiendront du 10 au 12 avril sous le thème “Cœurs à l’ouvrage . Un programme riche et fédérateur à l’Hôtel de Ville et dans les ateliers-boutiques de la ville vous attend.

.

Hôtel de ville + ateliers-boutiques dans toute la ville) Cour de la Mairie Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 66 03 10 72 culture@uzes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes des Métiers d’Art JEMA 2026 in Uzès

The Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2026 in Uzès will be held from April 10 to 12 under the theme Cœurs à l’ouvrage . A rich and unifying program awaits you at the Hôtel de Ville and in the town’s workshop-boutiques.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art JEMA 2026 à Uzès Uzès a été mis à jour le 2026-03-11 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard