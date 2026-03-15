Journées Européennes des Métiers d’Art JEMA

32 Grande Rue Passage des mésanges, Bat E-F Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), j’ai l’immense plaisir de vous ouvrir les portes de mon univers. Plus qu’une simple visite, je vous propose une immersion au cœur de la création, là où la matière se transforme et où les idées prennent vie.

Venez découvrir les coulisses de mon métier, observer les gestes techniques et échanger sur mon parcours d’artisan d’art. Que vous soyez passionnés, curieux ou en quête d’inspiration, je serai ravi de partager avec vous mon quotidien et mes dernières créations.

Au programme Démonstrations en direct, présentation des outils et échanges autour de la Coutellerie d’Art. .

32 Grande Rue Passage des mésanges, Bat E-F Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 58 35 71 jerome@jplcoutelier.com

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English :

On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), I’m delighted to open the doors of my world to you. More than a simple visit, I invite you to immerse yourself in the heart of creation, where materials are transformed and ideas come to life.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art JEMA Montrésor a été mis à jour le 2026-03-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire