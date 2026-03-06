Journées Européennes des Métiers d’Art JEMA place Jean Jaurès Ollioules

Journées Européennes des Métiers d’Art JEMA

place Jean Jaurès Centre-ville Ollioules Var

Début : Samedi 2026-04-10

fin : 2026-04-12

2026-04-10

Membre du réseau Ville et métiers d’art depuis 1998 la ville encourage au quotidien le développement et l’installation des métiers d’art au cœur de la cité.

Programme complet bientôt disponible

place Jean Jaurès Centre-ville Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 30 41 28

English : European Crafts Days JEMA

A member of the Ville et métiers d’art network since 1998, the town encourages the development and installation of arts and crafts in the heart of the city.

Full program available soon

