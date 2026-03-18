Journées Européennes des Métiers d’Art La chape un ornement dit de Louis XIV CIAP Les Récollets Errekoletoak – Ciboure

Journées Européennes des Métiers d’Art La chape un ornement dit de Louis XIV

CIAP Les Récollets Errekoletoak – 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Classée au titre d’objet des Monuments Historiques, la chape, ornement dit de Louis XIV , est un vêtement liturgique catholique réalisé en soie et en fils métalliques dorés. Elle aurait été offerte par le Roi de France lors de son mariage célébré en 1660 dans l’église de Saint-Jean-de-Luz.

Ces journées seront l’occasion de découvrir cette œuvre textile remarquable et d’échanger avec Isabelle Bédat, restauratrice de la pièce en 2023.

Entrée libre. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak – 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art La chape un ornement dit de Louis XIV

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art La chape un ornement dit de Louis XIV Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque