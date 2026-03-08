Journées Européennes des métiers d’art La Mirabelle Fabrik La Mirabelle Fabrik Pontrieux
La Mirabelle Fabrik 14 Place de la Liberté Pontrieux
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-12
2026-04-08
Bijoutier fantaisie. Utilisation des poudres d’émaillage sur argile polymère. Présentation des réalisations faites à partir de toutes ces techniques. Ouvert mercredi 8 avril 2026, 14h, jusqu’à 17h Samedi 11 avril 2026, 10h, jusqu’à 18h (pause méridienne entre 13h 14h) Dimanche 12 avril 2026, 10h, jusqu’à 18h (pause méridienne entre 13h 14h). .
La Mirabelle Fabrik 14 Place de la Liberté Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 55 65 21
