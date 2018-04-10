Journées Européennes des Métiers d’Art & lancement de saison La CABORDE Beaufort-Orbagna

Journées Européennes des Métiers d’Art & lancement de saison

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 20:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

La CABORDE ouvre ses portes aux artisans du territoire Porte du Jura et de ses environs !

Le vendredi 10 avril à 18h, vous êtes invités à l’inauguration de ce week-end dédié aux métiers d’art, en présence des artisans, et au lancement de la saison à la CABORDE.

À cette occasion, Luc Burbaloff, musicien multi-instrumentiste fabriquant lui-même ses instruments en bois, proposera une performance musicale. L’association cousançoise la CLÉ ponctuera la soirée d’une lecture de poèmes.

Le samedi et dimanche, venez rencontrer les artisans et (re) découvrir leur savoir-faire à travers stands et démonstrations en salle d’exposition au 2e étage.

Nous vous attendons nombreux !

Inauguration & lancement de saison

Vendredi 10 avril à 18h

Week-end des Métiers d’Art

Samedi 11 avril de 11h à 18h

Dimanche 12 avril de 11h à 17h

Entrée libre, réservation conseillée pour la soirée d’inauguration (places limitées)

Artisans présents

Atelier Fifine Delphine Michel

Sculpture sur bois Démonstration et atelier de découverte proposés sur son stand

ASBougies Alain et Sylvie Girardet

Artisan cirier fabrication bougies artisanales

Les Merveilles d’Élo Elodie Passerini

Créatrice bijoux & accessoires pierre naturelle

Atelier soie et sens Isabelle Menozzi Vacheresse

Peinture sur soie Démonstration proposée sur son stand

Imagin’cuir Valérie Bouchard

Sellerie Démonstration proposée sur son stand .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art & lancement de saison

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art & lancement de saison Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA