Journées Européennes des Métiers d’Art & lancement de saison La CABORDE Beaufort-Orbagna
Journées Européennes des Métiers d’Art & lancement de saison La CABORDE Beaufort-Orbagna vendredi 10 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art & lancement de saison
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-10 20:30:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12
La CABORDE ouvre ses portes aux artisans du territoire Porte du Jura et de ses environs !
Le vendredi 10 avril à 18h, vous êtes invités à l’inauguration de ce week-end dédié aux métiers d’art, en présence des artisans, et au lancement de la saison à la CABORDE.
À cette occasion, Luc Burbaloff, musicien multi-instrumentiste fabriquant lui-même ses instruments en bois, proposera une performance musicale. L’association cousançoise la CLÉ ponctuera la soirée d’une lecture de poèmes.
Le samedi et dimanche, venez rencontrer les artisans et (re) découvrir leur savoir-faire à travers stands et démonstrations en salle d’exposition au 2e étage.
Nous vous attendons nombreux !
Inauguration & lancement de saison
Vendredi 10 avril à 18h
Week-end des Métiers d’Art
Samedi 11 avril de 11h à 18h
Dimanche 12 avril de 11h à 17h
Entrée libre, réservation conseillée pour la soirée d’inauguration (places limitées)
Artisans présents
Atelier Fifine Delphine Michel
Sculpture sur bois Démonstration et atelier de découverte proposés sur son stand
ASBougies Alain et Sylvie Girardet
Artisan cirier fabrication bougies artisanales
Les Merveilles d’Élo Elodie Passerini
Créatrice bijoux & accessoires pierre naturelle
Atelier soie et sens Isabelle Menozzi Vacheresse
Peinture sur soie Démonstration proposée sur son stand
Imagin’cuir Valérie Bouchard
Sellerie Démonstration proposée sur son stand .
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
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English : Journées Européennes des Métiers d’Art & lancement de saison
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art & lancement de saison Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA