Journées Européennes des Métiers d’Art Route de Kerarzal Landunvez samedi 11 avril 2026.
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-11
Salon d’artisanat d’art de Landunvez et ses environs mettant à l’honneur une douzaine d’artisan.es.
– Parcours découverte Au coeur du bois animé par le collectif des AAA ‘Artisan.es des Abers et d’Ailleurs.
– Atelier d’initiation au cannage Décore ton cadre sur inscription (prix libre à 5 euros minimum proposé par l’Atelier Eostig Brest). .
Route de Kerarzal Atelier d’ébénisterie L’Eben’Istor Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 7 86 39 16 19
