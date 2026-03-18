Journées Européennes des Métiers d’Art > L’Artisanat d’Art au cœur de Bricquebec-en-Cotentin BP 31 Bricquebec-en-Cotentin
Journées Européennes des Métiers d’Art > L’Artisanat d’Art au cœur de Bricquebec-en-Cotentin BP 31 Bricquebec-en-Cotentin samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art > L’Artisanat d’Art au cœur de Bricquebec-en-Cotentin
BP 31 2 Place de la Mairie Bricquebec-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Au sein d’une Petit Cité de Caractère , dans l’enceinte du château ou à proximité immédiate pour les artisans qui ouvrent leur atelier, venez découvrir le savoir-faire d’exception des Métiers d’Art et échanger avec les artisans. Tous ces passionnés vous feront partager leurs métiers, leurs techniques et leurs créations… .
BP 31 2 Place de la Mairie Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 87 24 09 eloise.lemarie@bricquebec.fr
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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > L’Artisanat d’Art au cœur de Bricquebec-en-Cotentin
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > L’Artisanat d’Art au cœur de Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche