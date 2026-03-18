Journées Européennes des Métiers d’Art > L’atelier de Bougiesmauves

134 Rue des Ecoles Beslon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-11

Ouverture de l’atelier de fabrication artisanale de bougies parfumées de Bougiesmauves.

Lors de cet événement, j’ouvrirai mon atelier au public qui profitera de la fabrication d’une petite série de quatre bougies en cours.

Le cursus complet, de la plante de soja jusqu’à la bougie prête à la vente, sera expliqué avec les détails propres à ma recette . L’origine du soja, de la cire, des contenants, des bouchons, des mèches, des colorants et des parfums seront commentés. Les manières utilisées, comme la fonte de la cire au bain marie dans des pichets en cuivre seront également présentées.

Accès PMR parking PMR devant l’atelier parking public en face de l’atelier. .

134 Rue des Ecoles Beslon 50800 Manche Normandie +33 6 15 77 29 36 contact@bougiesmauves.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > L’atelier de Bougiesmauves

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > L’atelier de Bougiesmauves Beslon a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche