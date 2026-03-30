Journées Européennes des Métiers d’Art Laval

Journées Européennes des Métiers d’Art

6 Rue des Béliers Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Installé au rez-de-chaussée d’une maison du XVIIIe siècle, au cœur du centre historique de Laval, l’atelier constitue un lieu de création et de transmission. En écho à la thématique Cœurs à l’ouvrage , cette ouverture vise à rendre visible le travail de métiers d’art en Gravure et Céramique.

L’Atelier de La Table de Marbre ouvre ses portes pour une immersion au cœur du travail artisanal et de la transformation de la matière. Durant toute la période d’ouverture, l’atelier se visitera librement. Chaque visiteur pourra découvrir les espaces de création, les outils, les œuvres en cours et échanger directement avec deux artistes.

La programmation mettra en lumière le processus de sculpture céramique consacré à la figure de Don Quichotte. Les différentes étapes de création seront présentées modelage de la terre, séchage, cuisson au four d’atelier, émaillage et finitions. Des démonstrations régulières et des explications proposées en continu, tout au long des horaires d’ouverture, permettront au public de comprendre concrètement les techniques employées, l’engagement physique du travail et le temps nécessaire à la réalisation d’une œuvre.

En dialogue avec le volume, la gravure taille-douce sur plaque métallique sera également présentée dans toutes ses phases taille directe et indirecte, préparation des plaques, encrage et impression sous une presse en fonte du XIXe siècle (Aubert, Paris). Le fonctionnement de la presse sera expliqué et des impressions pourront être montrées afin d’illustrer les étapes du tirage. .

6 Rue des Béliers Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 04 20 31 stephanedardenne@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Located on the first floor of an 18th-century house in the heart of Laval?s historic center, the workshop is a place of creation and transmission. Echoing the C?urs à l?ouvrage theme, this opening aims to make visible the work of craftsmen in engraving and ceramics.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Laval a été mis à jour le 2026-03-26 par LAVAL TOURISME