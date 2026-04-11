Journées européennes des métiers d’Art, le bourg, Athis-Val-de-Rouvre
Journées européennes des métiers d’Art, le bourg, Athis-Val-de-Rouvre samedi 11 avril 2026.
Journées européennes des métiers d’Art 11 et 12 avril le bourg Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-12T10:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00
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15 professionnels des métiers d’art se réunissent pour faire découvrir leur métier, sur 5 lieux d’exposition dans le bourg de la Carneille.
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