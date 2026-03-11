Journées européennes des métiers d’art -“Le Coeur à l’ouvrage’’ Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

Journées européennes des métiers d’art -“Le Coeur à l’ouvrage’’

Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

La commune de Longny-les-Villages accueille les Journées européennes des métiers d’art dont le thème sera cette année Trais d’union . La Normandie sera à l’honneur pour ce nouvel événement. Les artisans de notre territoire s’exprimeront dans des activités différentes: céramique, sculpture, marqueterie, art du vitrail, plasticienne, tapisserie, vannerie, graveur sur métal et bois, sculptures et panneaux en bois brulé, fabrication d’objets en bois. Ils vous feront partager leur talent et les techniques de leur métier.

Le vendredi 10 avril sera particulièrement dédié aux élèves du Collège Félix Leclerc, aux élèves de l’école de la Jambée, de l’école des sources de l’Eure, du centre de loisirs, la MJC, la mission locale. .

Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 64 48 08 95 d.lalaounis@longny-les-villages.fr

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English : Journées européennes des métiers d’art -“Le Coeur à l’ouvrage’’

L’événement Journées européennes des métiers d’art -“Le Coeur à l’ouvrage’’ Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche