Journées Européennes des Métiers d’Art Le cœur en mouvement, l’ouvrage en héritage CIAP Les Récollets Errekoletoak – Ciboure

Journées Européennes des Métiers d’Art Le cœur en mouvement, l’ouvrage en héritage

CIAP Les Récollets Errekoletoak – 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Chaque geste raconte une histoire.

Des itinérants des Compagnons du Tour de France partageront leurs parcours et feront découvrir l’esprit du compagnonnage à travers démonstrations et maquettes lors d’un atelier vivant.

Une occasion unique d’échanger, d’apprendre et de rencontrer celles et ceux qui mettent chaque jour le cœur à l’ouvrage et transmettent un savoir-faire précieux, perpétuant un héritage vivant et inspirant.

Entrée libre. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak – 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Le cœur en mouvement, l’ouvrage en héritage

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Le cœur en mouvement, l’ouvrage en héritage Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque