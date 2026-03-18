Journées Européennes des Métiers d’Art Le cœur en mouvement, l’ouvrage en héritage CIAP Les Récollets Errekoletoak – Ciboure
Journées Européennes des Métiers d’Art Le cœur en mouvement, l’ouvrage en héritage CIAP Les Récollets Errekoletoak – Ciboure samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art Le cœur en mouvement, l’ouvrage en héritage
CIAP Les Récollets Errekoletoak – 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 13:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Chaque geste raconte une histoire.
Des itinérants des Compagnons du Tour de France partageront leurs parcours et feront découvrir l’esprit du compagnonnage à travers démonstrations et maquettes lors d’un atelier vivant.
Une occasion unique d’échanger, d’apprendre et de rencontrer celles et ceux qui mettent chaque jour le cœur à l’ouvrage et transmettent un savoir-faire précieux, perpétuant un héritage vivant et inspirant.
Entrée libre. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak – 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Le cœur en mouvement, l’ouvrage en héritage
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Le cœur en mouvement, l’ouvrage en héritage Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque