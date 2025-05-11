Journées Européennes des Métiers d’Art Le dentelle au coeur Cour carrée de la Dentelle Alençon

Journées Européennes des Métiers d’Art Le dentelle au coeur

Cour carrée de la Dentelle Atelier-conservatoire National de dentelle d’Alençon Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-11

L’année 2026 célèbre les 50 ans des ateliers nationaux de dentelle d’Alençon et du Puy en Velay. Pour cette occasion, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon et le Mobilier national organisent une grande exposition qui retrace cinquante années de conservation des savoir-faire dentelliers mais également de création et d’innovation.

Cet évènement exceptionnel s’accompagnera de médiations spécialement programmées pour les journées européennes des métiers d’art afin de permettre à tous les publics d’aller à la rencontre de ces savoir-faire d’exception mais aussi des dentellières passionnées qui dédient leur vie à leur sauvegarde et à leur rayonnement. L’évènement La dentelle au cœur fait partie des Coups de cœurs des JEMA.

Le programme propose les temps forts suivants

– des démonstrations des dentellières de l’Atelier national du Point d’Alençon pour tous les publics

– des visites guidées de l’exposition temporaire couplées à des démonstrations et des rencontres avec les dentellières d’Alençon à destination des publics scolaires

– des visites témoignages dans l’exposition temporaire avec des cheffes des ateliers nationaux ayant exercé ces 50 dernières années ou en exercice.

Les dentellières pressenties pour réaliser ces interventions sont en outre lauréates du prestigieux concours Meilleur Ouvrier de France . Elles reviendront sur les œuvres présentées dans l’exposition qui sont passées entre leurs mains pour expliquer le travail très particulier d’interprétation de cartons d’artistes contemporains et les défis techniques et humains auxquels elles ont été confrontées. Ces visites témoignages s’inscrivent dans l’esprit des collectes de mémoire menées auprès des dentellières dans le cadre des actions de sauvegarde et de valorisation du PCI de l’Unesco (le savoir-faire du Point d’Alençon est inscrit sur la Liste représentative du PCI de l’Unesco depuis 2010). Cette proposition est destinée à tous les publics.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

Cour carrée de la Dentelle Atelier-conservatoire National de dentelle d’Alençon Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07 johanna.mauboussin@Ville-alencon.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Le dentelle au coeur

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Le dentelle au coeur Alençon a été mis à jour le 2026-03-17 par Orne Tourisme