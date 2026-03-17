Journées Européennes des Métiers d’Art Le Secret de l’Hôtel Crestien de Galais Mortagne-au-Perche

Journées Européennes des Métiers d’Art Le Secret de l’Hôtel Crestien de Galais

22 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Pour sa quatrième édition consécutive, la ville de Mortagne-au-Perche s’ouvrira au public à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2026.

L’événement, intitulé Le Secret de l’Hôtel Crestien de Galais , proposera une expérience unique un parcours-enquête qui mobilisera vingt-cinq d’artisans d’art normands, répartis dans dix lieux patrimoniaux emblématiques de la ville, formant un véritable circuit de découvertes et de rencontres.

Le Mystère du Chantier Inachevé le point de départ de cette aventure se situe à l’Hôtel de Ville. Les visiteurs y découvriront un chantier de restauration des salons d’honneur mystérieusement interrompu.

La raison ? Le cœur des métiers d’art semble avoir déserté les lieux. Pour le ranimer, le public est invité à mener l’enquête. Muni d’un Carnet de Chantier , chaque participant devra explorer la ville pour retrouver les secrets des artisans.

L’objectif collecter les cinq secrets de savoir-faire, indispensables pour résoudre l’énigme finale et permettre au chantier de s’achever.

Une récompense exceptionnelle à la hauteur du secret le point d’orgue de cette quête sera la possibilité de remporter une pièce d’exception. Les participants ayant résolu l’énigme finale devront revenir valider leur découverte à l’Hôtel de Ville. Une fois le mystère élucidé, ils pourront déposer leur bulletin de participation dans l’urne pour tenter de gagner une pièce exceptionnelle d’artisanat d’art offerte par le Crédit Agricole du Perche, lors du tirage au sort qui se tiendra durant la soirée de clôture officielle, le dimanche soir.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

22 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 38 12 49 52 contact@ateliersdartduperche.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Le Secret de l’Hôtel Crestien de Galais

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Le Secret de l’Hôtel Crestien de Galais Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-17 par Orne Tourisme