Journées Européennes des Métiers d’Art Le travail à la Cheville L’Atelier Incandescent Monflanquin

Journées Européennes des Métiers d’Art Le travail à la Cheville

L’Atelier Incandescent 82 Tour de Ville Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Nous sommes trois artisanes bijoutières réunies à l’atelier Incandescent.

Comme chaque année à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Arts, nous vous invitons à franchir les portes de notre atelier-boutique pour découvrir notre univers.

Bijoutier en métaux précieux

Emailleur sur métal

Nous sommes trois artisanes bijoutières réunies à l’Atelier Incandescent. Nous y concevons et fabriquons des bijoux en argent, émail et pierres, de la première esquisse jusqu’au bijou fini.

Comme chaque année à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Arts, nous vous invitons à franchir les portes de notre atelier-boutique pour découvrir notre univers. Une immersion au cœur de notre travail, au plus près des gestes, des outils et du temps nécessaire à la réalisation d’un bijou. Un moment de partage pour comprendre notre savoir-faire, échanger autour de notre métier et découvrir la richesse du travail artisanal. .

L’Atelier Incandescent 82 Tour de Ville Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 66 61 55 06 latelierincandescant@mailo.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Le travail à la Cheville

We are three jewelers working together at l?atelier Incandescent.

As we do every year on the occasion of the Journées Européennes des Métiers d?Arts, we invite you to visit our workshop-boutique and discover our world.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Le travail à la Cheville Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Bastides