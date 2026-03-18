Journées Européennes des Métiers d’Art > Les métiers d’art à l’honneur au Carmel de Saint-Pair-sur-Mer

255 rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La Mairie de Saint-Pair sur Mer vous invite à découvrir une sélection d’artisans d’art. Sculpteur sur métal, sculpteur sur bois, sculpteur sur terre, ébéniste, vitrailliste, calligraphe et bien d’autres professionnels vous présenteront leurs métiers et leurs créations dans le cloître de cet ancien Carmel au détail architectural incroyable. Le lieu a gardé une dimension spirituelle et naturelle. Vous apprécierez le calme qui s’en dégage. Démonstrations sur place. .

255 rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 ludivine@saintpairsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Les métiers d’art à l’honneur au Carmel de Saint-Pair-sur-Mer

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Les métiers d’art à l’honneur au Carmel de Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche