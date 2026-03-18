Journées Européennes des Métiers d’Art > Les Petits Batraciens

2 Rue de la Doublière Sainte-Cécile Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Claire BIENVENU vous invite à visiter sont atelier de maroquinerie. Vous découvrirez les outils et matières qu’elle utiliser ainsi que les différentes étapes de fabrication de ses pièces uniques découpe, préparation et couture sellier.

Elle vous proposera également

– une initiation à la couture sellier avec la réalisation de petites créations en cuir (broche, barrette, fleur, ou porte‑clé) au tarif exceptionnel 5€ à l’occasion des JEMA.

– un jeu ludique pour apprendre à reconnaître les différents types de cuirs.

Programmation dédiée jeune public

Claire proposera aux enfants

– une initiation à la couture sellier avec la réalisation de petites créations en cuir (broche, barrette, fleur, ou porte‑clé) au tarif exceptionnel 5 € à l’occasion des JEMA.

– un jeu ludique pour apprendre à reconnaître les différents types de cuirs. .

2 Rue de la Doublière Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 7 81 49 86 26 contactlespetitsbatraciens@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Les Petits Batraciens

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Les Petits Batraciens Sainte-Cécile a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche