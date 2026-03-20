Journées Européennes des Métiers d’Art Linogravure, restauratrice de tableaux et couturière l’atelier de céramique de Lucile Bolot invite trois artisanes Mauves-sur-Huisne

Journées Européennes des Métiers d’Art Linogravure, restauratrice de tableaux et couturière l’atelier de céramique de Lucile Bolot invite trois artisanes

10 rue Catinat Mauves-sur-Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, je vous ouvre les portes de mon atelier à Mauves-sur-Huisne les 11 et 12 avril, de 10h à 19h. Ces deux journées sont pensées comme un temps de rencontre autour des gestes et des techniques artisanales. Plusieurs univers se côtoient, chacun avec sa sensibilité, son langage, son rapport au temps. Vous pourrez découvrir

– Goldramen (Lily-Rose) Linogravure, peinture et papeterie artisanale. La linogravure est une technique d’impression artisanale le dessin est d’abord gravé à la main dans une plaque de linoléum à l’aide de gouges, en retirant les zones destinées à rester vierges. Les parties conservées en relief sont ensuite encrées avant d’être pressées sur le papier. Ce procédé laisse apparaître des textures, des accidents et de légères variations qui rendent chaque tirage unique, faisant de l’empreinte finale un objet à la fois graphique et original. Son travail explore un monde de figures symboliques, animales ou mythologiques, imprimées à la main en petites séries.

– Sophie Leyravaud Conservation et restauration d’œuvres peintes. Restauratrice spécialisée dans les peintures de chevalet et de patrimoine familial, Sophie intervient sur des peintures à l’huiles (tous supports) du XVIIᵉ au XXᵉ siècle. Son travail comprend des techniques dites conservatives réparation de perforations et déchirures, reprise de déformations, refixage d’écaillages, doublage/rentoilage de toiles. Elle réalise également des interventions esthétiques telles que le nettoyage/ l’allègement de vernis, ainsi que des retouches illusionnistes pour restituer la lisibilité de l’œuvre en respectant son histoire.

– Le Petit Dé de Mirabelle couture artisanale. Passionnée par la mécanique et la beauté des anciennes machines à coudre, Petit Dé de Mirabelle les remet en état de fonctionnement afin de sauvegarder ce patrimoine particulier. Couturière artisanale dans la Sarthe, elle crée sur ces anciennes machines des pièces uniques ou sur commande, réalisées à partir de tissus neufs ou recyclés. Sa ligne douce et colorée s’étend des accessoires pour bébés, enfants et adultes aux objets pour la maison, avec un intérêt particulier pour la transformation et la seconde vie des textiles.

– Et moi-même Lucile Bolot céramique en grès et porcelaine. Céramiste récemment installée à Mauves-sur-Huisne, elle façonne à la main des pièces en grès et en porcelaine, pensées pour un usage quotidien et durable. Son travail s’ancre dans une pratique artisanale attentive aux gestes, aux matières brutes. Elle présentera la collection Les Pénates, une série de pièces utilitaires ornées d’un décor végétal discret et poétique. Seront également visibles des pièces associant céramiques et anses en cuir, associant résistance et douceur, ainsi qu’une sélection de bijoux en céramique réalisés en petites séries, en lien avec la nature et le rythme des saisons.

Tout au long du week-end, des démonstrations ponctueront la visite tournage céramique, d’impression et fabrication de linogravures, de restauration d’œuvres peintes et de couture. Nous serons ravis de vous accueillir, d’échanger, de partager ces pratiques et ces temps de fabrication. À très bientôt.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

10 rue Catinat Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie +33 6 79 39 02 15 contact@lucilebolot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes des Métiers d’Art Linogravure, restauratrice de tableaux et couturière l’atelier de céramique de Lucile Bolot invite trois artisanes

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Linogravure, restauratrice de tableaux et couturière l’atelier de céramique de Lucile Bolot invite trois artisanes Mauves-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme