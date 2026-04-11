Journées européennes des métiers d’art Mad’in Aquiu Mad’in Aquiu Monein
Journées européennes des métiers d’art Mad’in Aquiu Mad’in Aquiu Monein samedi 11 avril 2026.
Monein
Journées européennes des métiers d’art Mad’in Aquiu
Mad’in Aquiu 48 Rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
10h à 12h Démonstration de tournage de terre
10h, 14h et 16h Démonstration de tournage sur bois et atelier découverte à 10h30, 14h30 et 16h30.
1 place par créneau.
10h à 11h30 et 14h à 15h30 Atelier initiation au tufting. 2 places par créneau.
14h à 18h Démonstration cuisson raku. .
Mad’in Aquiu 48 Rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 97 16 00 madinaquiu@gmail.com
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English : Journées européennes des métiers d’art Mad’in Aquiu
L’événement Journées européennes des métiers d’art Mad’in Aquiu Monein a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn
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