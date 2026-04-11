Journées européennes des métiers d’art Mad’in Aquiu Mad’in Aquiu Monein

Monein

Journées européennes des métiers d’art Mad’in Aquiu

Mad’in Aquiu 48 Rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

10h à 12h Démonstration de tournage de terre

10h, 14h et 16h Démonstration de tournage sur bois et atelier découverte à 10h30, 14h30 et 16h30.

1 place par créneau.

10h à 11h30 et 14h à 15h30 Atelier initiation au tufting. 2 places par créneau.

14h à 18h Démonstration cuisson raku. .

Mad’in Aquiu 48 Rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 97 16 00 madinaquiu@gmail.com

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English : Journées européennes des métiers d’art Mad’in Aquiu

L’événement Journées européennes des métiers d’art Mad’in Aquiu Monein a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn