Journées Européennes des Métiers d’Art Métier d’artisan/créateur de sacs et accessoires

4 place de la république Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Je propose de faire découvrir le métier de créateur de sacs et les différentes étapes de réalisation de la conception à la fabrication du prototype en aggloméré de cuir à la création de pièces uniques ou petites séries. L’atelier est un atelier de couture équipé d’une machine à coudre industrielle, d’une machine cuir et d’une surjeteuse, ainsi que de petits matériels presse œillets, riveteuse.

Je serai présente pour expliquer et montrer des pièces en cours. Des sacs de la collection seront également proposés pour le public qui souhaite acquérir une pièce.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

4 place de la république Bellême 61130 Orne Normandie +33 6 72 17 28 55 marlene.coudeville@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Métier d’artisan/créateur de sacs et accessoires

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Métier d’artisan/créateur de sacs et accessoires Bellême a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme