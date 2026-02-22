Journées Européennes des Métiers d’Art Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche

Journées Européennes des Métiers d’Art Mortagne-au-Perche

Centre-ville Mortagne-au-Perche Orne

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-12

2026-04-10

Pour cette nouvelle édition de la fête annuelle des métiers d’art, le comité de sélection a réuni un plateau exceptionnel et exclusivement normand. Au total, ce sont 32 exposants qui feront vivre ces lieux. Parmi eux, 27 artisans d’art d’excellence (sculpteur de cloches, fondeur d’art, dentelier, tisserand, ébéniste, doreur, calligraphe, céramiste…), mais aussi 3 centres de formation assurant la transmission des savoirs, un parfumeur d’exception ainsi qu’une prestigieuse maison d’édition d’art.

L’ivresse des sens

L’expérience mortagnaise sollicitera les cinq sens, y compris l’olfactif, grâce à la présence remarquable de la Maison Parfums Berry. Cécile Vialla y dévoilera Savoir-Faire , une fragrance spécialement créée en collaboration avec la céramiste Elsa Dinerstein en hommage aux ateliers des artisans d’arts et à l’atmosphère unique et vibrante qui en émane.

Une enquête à travers 12 lieux secrets pour gagner un prix exceptionnel

Pour l’événement, c’est toute la ville de Mortagne-au-Perche qui va s’ouvrir aux visiteurs. Exceptionnellement, 12 lieux historiques et patrimoniaux, habituellement fermés au public, ouvriront leurs portes pour accueillir des ateliers et des démonstrations.

Les visiteurs ne seront pas de simples spectateurs, mais aussi les acteurs de l’événement. Un parcours immersif a été imaginé dans la ville sous forme d’enquête. Munis d’un carnet de chantier , les participants devront percer cinq secrets détenus par les artisans répartis dans Mortagne et résoudre une énigme finale.

L’enjeu est de taille ceux qui parviendront au bout de ce parcours pourront participer au grand tirage au sort. À la clé, une pièce d’artisanat d’art unique à gagner, réalisée par l’un des artisans présents (sélectionné lors d’un concours officiel). Cette pièce sera offerte par le Crédit Agricole Normandie, partenaire de l’opération, lors de la soirée de clôture du dimanche 12 avril. .

Centre-ville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

