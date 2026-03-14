JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART | MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU DONJON MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU DONJON Martres-Tolosane

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART | MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU DONJON

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU DONJON 389 Boulevard du Nord Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Installé dans le Donjon, ce musée propose un voyage au cœur de l’Antiquité. Il présente des reproductions de bustes, des fragments de marbre et de mosaïque découverts sur le site de la villa gallo-romaine de Chiragan, un patrimoine exceptionnel à découvrir à Martres-Tolosane.

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit qui met à l’honneur les métiers d’art et les artisans créateurs.

Ouvertes à tous les publics et à toutes les générations, elles s’adressent aussi bien aux amateurs qu’aux curieux, aux esthètes, aux collectionneurs ou simplement aux passionnés de belles découvertes.

Les trois offices de tourisme du Bassin Auterivain, de Cœur de Garonne et du Volvestre vous proposent une programmation riche et variée à découvrir à moins d’une heure de Toulouse.

Certains ateliers ouvriront leurs portes dès le mardi 7 avril (attention tous ne participent pas à cette date).

Un marché d’artisans d’art vous attendra également les samedi 11 et dimanche 12 avril à Carbonne, suivi d’un marché de créateurs le dimanche 12 avril à Saint-Sulpice-sur-Lèze.

Artistes et artisans d’art vous donnent rendez-vous pour partager leur savoir-faire et leurs créations.

Bonnes découvertes ! .

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU DONJON 389 Boulevard du Nord Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 64 93

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English :

Housed in the Donjon, this museum takes visitors on a journey to the heart of Antiquity. It presents reproductions of busts, marble fragments and mosaics discovered on the site of the Gallo-Roman villa of Chiragan, an exceptional heritage to be discovered in Martres-Tolosane.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART | MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU DONJON Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE