Journées Européennes des Métiers d’Art : Musée Cognacq-Jay Musée Cognacq-Jay Paris

Restauration d’éventails

Jeudi 9 avril 2026, à 14h30 et 16h

Avec Yolaine Voltz, atelier L’Utile Zéphyr, restauratrice d’éventails et de globes anciens et Sylvia Gagin, guide-conférencière.

Yolaine Voltz est restauratrice d’éventails et de globes anciens, diplômée d’un Master en restauration d’œuvres d’art graphiques et fondatrice de l’atelier L’Utile Zéphyr (2010). Elle se spécialise dans la conservation et la restauration d’éventails historiques, œuvres fragiles et complexes, associant papier, peau, ivoire, nacre, écaille… Son travail consiste à consolider leurs dégradations : restaurer les montures, traiter les feuilles peintes et restituer les décors altérés, notamment par des retouches illusionnistes aux repeints invisibles. Elle intervient également sur des globes terrestres et célestes de collection. Récompensée par le Premier Prix de l’Entreprise artisanale d’Art (2019), elle reçoit en 2023 la Médaille de l’Excellence de l’Artisanat d’Art et le titre de Maître Artisan d’Art. Attachée à la transmission, elle partage régulièrement son savoir-faire à travers conférences, démonstrations et actions culturelles. Lors des JEMA au musée Cognacq-Jay, elle propose au public de découvrir les gestes de la restauration d’éventails.

L’art du costume

Dimanche 12 avril 2026, à 14h30 et 16h

Avec Fanny Wilk, costumière, atelier Un jour dans le temps et Sylvia Gagin, guide-conférencière.

Fanny Wilk est une créatrice passionnée par l’histoire du costume et la reconstitution historique. Fondatrice du blog « Temps d’élégance » et de la CosConv (Convention du Costume), elle partage depuis plus de quinze ans ses connaissances et ses créations. Son expertise couvre la confection de costumes historiques, la transmission de savoir-faire artisanaux et l’animation de communautés de passionnés.

En partenariat avec l’Institut pour les Savoir-faire Français.

À l’occasion des JEMA 2026, le musée Cognacq-Jay met en lumière deux savoir-faire séculaires : la restauration d’éventails et l’art du costume.

Ces rencontres guidées par un artisan d’art et une conférencière offrent un regard croisé entre les collections du XVIIIe siècle et la création contemporaine pour en dévoiler les techniques, outils et secrets de fabrication.

Le dimanche 12 avril 2026

de à

Le jeudi 09 avril 2026

de à

gratuit sous condition

Gratuit sur inscription par email pour les personnes munies du billet d’entrée à l’exposition (TP 11 € ; TR 9 €) : reservation.cognacqjay@paris.fr

Dans la limite des places disponibles (18 par séance).

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T00:00:00+02:00_2026-04-09T23:59:00+02:00;2026-04-12T00:00:00+02:00_2026-04-12T23:59:00+02:00

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris

https://www.museecognacqjay.paris.fr/



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