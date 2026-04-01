Journées Européennes des Métiers d’Art Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas 11 et 12 avril Entrée libre

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, le Musée de la Toile de Jouy propose un week-end exceptionnel : 11 et 12 avril 2026. L’institution fait dialoguer textile, céramique et botanique.

**Un dialogue Inédit : Art & sciences botaniques**

Le Musée de la Toile de Jouy vous invite à une Table Ronde inédite, le **samedi 11 avril 2026 à 16h.** L’artiste céramiste Alice Riehl et Marc Jeanson, botaniste au Muséum national d’histoire naturelle croiseront leurs regards sur les liens profonds entre observation scientifique et création artistique.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’exposition Herbarium Interior, présentée au musée du 27 mars au 24 mai 2026. La Table Ronde sera suivie d’une séance de dédicaces.

**Démonstrations & rencontres d’exception**

Tout au long du week-end (11h-18h), le musée devient un atelier vivant :

• Tapisserie d’Art : Rencontre avec Émilien Neu, artiste textile spécialisé en

tapisserie d’art.

• Dentelle aux fuseaux : Démonstrations par le collectif « Mélodie des Fuseaux » de l’École polytechnique.

• Céramique : Visites guidées de l’exposition Herbarium Interior par Alice Riehl (samedi et dimanche à 14h. 45 mn).

**Transmission & Famille**

Parce que « le cœur à l’ouvrage » se transmet dès le plus jeune âge, un atelier créatif d’initiation au métier de feutrier accueillera les familles de 14h à 18h (réalisation d’un motif floral en laine feutrée, en continu, sans réservation).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00

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https://www.museedelatoiledejouy.fr/

Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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