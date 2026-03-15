Journées Européennes des Métiers d’Art : Musée Zadkine Musée Zadkine PARIS
Journées Européennes des Métiers d’Art : Musée Zadkine Musée Zadkine PARIS mercredi 8 avril 2026.
Secrets de laque
Mercredi 8 avril 2026, à 14h30 et à 15h30
Rencontre avec Anne Jacquin, restauratrice du patrimoine, spécialiste des objets et mobiliers en laque, qui nous parlera de son métier et des techniques ancestrales de la laque, à l’appui d’œuvres et objets dans l’exposition Zadkine Art déco.
Rencontre-démonstration
Vendredi 10 avril 2026 à 15h et le samedi 11 avril 2026 à 14h30 et à 16h
Rencontre-démonstration avec François Gilles, sculpteur ornemaniste dans l’exposition Zadkine Art déco
En écho à l’intérêt de Zadkine pour les arts décoratifs, et pour le mouvement « Art Déco » en particulier, le musée convie le public à une série de rencontres avec le sculpteur ornemaniste François Gilles. Ce dernier mettra en évidence les différents aspects techniques de l’œuvre de Zadkine pour en donner une autre lecture. Pour faire découvrir le métier de sculpteur dans toute sa richesse, son propos s’appuiera sur des démonstrations de taille de bois et une mise en contexte des techniques explicitées.
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le musée Zadkine propose une programmation en écho à l’exposition Zadkine Art déco. Ces rencontres avec la restauratrice Anne Jacquin et le sculpteur ornemaniste François Gilles permettent de découvrir, à travers des études d’œuvres et des démonstrations, les techniques de la laque et de la taille du bois ainsi que la richesse de ces savoir-faire.
Du vendredi 10 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :
samedi
de 16h00 à 17h00
samedi
de 14h30 à 16h00
vendredi
de 15h00 à 16h00
Le mercredi 08 avril 2026
de à
gratuit sous condition
Activité gratuite (les adultes doivent se munir d’un billet d’entrée à l’exposition, TP 11€ ; TR 9€)
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-08T00:00:00+02:00_2026-04-08T23:59:00+02:00;2026-04-10T15:00:00+02:00_2026-04-10T16:00:00+02:00;2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00;2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00
Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS
https://www.zadkine.paris.fr/
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