Journées Européennes des Métiers d’Art : Musée Zadkine Musée Zadkine PARIS

Secrets de laque

Mercredi 8 avril 2026, à 14h30 et à 15h30

Rencontre avec Anne Jacquin, restauratrice du patrimoine, spécialiste des objets et mobiliers en laque, qui nous parlera de son métier et des techniques ancestrales de la laque, à l’appui d’œuvres et objets dans l’exposition Zadkine Art déco.

Rencontre-démonstration

Vendredi 10 avril 2026 à 15h et le samedi 11 avril 2026 à 14h30 et à 16h

Rencontre-démonstration avec François Gilles, sculpteur ornemaniste dans l’exposition Zadkine Art déco

En écho à l’intérêt de Zadkine pour les arts décoratifs, et pour le mouvement « Art Déco » en particulier, le musée convie le public à une série de rencontres avec le sculpteur ornemaniste François Gilles. Ce dernier mettra en évidence les différents aspects techniques de l’œuvre de Zadkine pour en donner une autre lecture. Pour faire découvrir le métier de sculpteur dans toute sa richesse, son propos s’appuiera sur des démonstrations de taille de bois et une mise en contexte des techniques explicitées.

© Laure-Hélène Arnauld ; Crédits : © Laure-Hélène Arnauld

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le musée Zadkine propose une programmation en écho à l’exposition Zadkine Art déco. Ces rencontres avec la restauratrice Anne Jacquin et le sculpteur ornemaniste François Gilles permettent de découvrir, à travers des études d’œuvres et des démonstrations, les techniques de la laque et de la taille du bois ainsi que la richesse de ces savoir-faire.

Du vendredi 10 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :

samedi

de 16h00 à 17h00

samedi

de 14h30 à 16h00

vendredi

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 08 avril 2026

de à

gratuit sous condition

Activité gratuite (les adultes doivent se munir d’un billet d’entrée à l’exposition, TP 11€ ; TR 9€)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T00:00:00+02:00_2026-04-08T23:59:00+02:00;2026-04-10T15:00:00+02:00_2026-04-10T16:00:00+02:00;2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00;2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00

Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS

https://www.zadkine.paris.fr/



Afficher la carte du lieu Musée Zadkine et trouvez le meilleur itinéraire

