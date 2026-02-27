Journées européennes des métiers d’art Nontron
Journées européennes des métiers d’art Nontron samedi 11 avril 2026.
Journées européennes des métiers d’art
Nontron Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 avril démonstration de maroquinerie par l’atelier l’Age du Cuir à la Boutique Métiers d’Art de Nontron de 10h à 13h et de 15h à 16h.
– Dimanche 12 avril, de 14h à 18h Le Pôle des Métiers d’Art vous amène faire le tour des sites ouverts pour ces JEMA en mini-bus.
– Dimanche 12 avril, de 14h à 18h Le Pôle des Métiers d’Art vous amène faire le tour des sites ouverts pour ces JEMA en mini-bus musée des Tisserands et de la Charentaise (Varaignes), association 3F3M (Etouars), collectif le chien qui tousse (St Estèphe).
Sur inscription auprès du Pôle. .
Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17 contact@metiersdartperigord.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes des métiers d’art
Saturday April 11: Leatherwork demonstration by the l’Age du Cuir workshop at the Boutique Métiers d’Art in Nontron from 10am to 1pm and from 3pm to 4pm.
– Sunday April 12, from 2pm to 6pm: The Pôle des Métiers d’Art takes you on a mini-bus tour of the sites open for the JEMA.
L’événement Journées européennes des métiers d’art Nontron a été mis à jour le 2026-02-24 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin