Journées européennes des métiers d’art

Nontron Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 avril démonstration de maroquinerie par l’atelier l’Age du Cuir à la Boutique Métiers d’Art de Nontron de 10h à 13h et de 15h à 16h.

– Dimanche 12 avril, de 14h à 18h Le Pôle des Métiers d’Art vous amène faire le tour des sites ouverts pour ces JEMA en mini-bus musée des Tisserands et de la Charentaise (Varaignes), association 3F3M (Etouars), collectif le chien qui tousse (St Estèphe).

Sur inscription auprès du Pôle. .

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17 contact@metiersdartperigord.fr

English : Journées européennes des métiers d’art

Saturday April 11: Leatherwork demonstration by the l’Age du Cuir workshop at the Boutique Métiers d’Art in Nontron from 10am to 1pm and from 3pm to 4pm.

– Sunday April 12, from 2pm to 6pm: The Pôle des Métiers d’Art takes you on a mini-bus tour of the sites open for the JEMA.

L’événement Journées européennes des métiers d’art Nontron a été mis à jour le 2026-02-24 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin