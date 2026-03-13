Journées Européennes des Métiers d’Art Ouverture de l’atelier de Martine Bonnet Dutilleul, céramiste potière Nègrepelisse
Journées Européennes des Métiers d’Art Ouverture de l’atelier de Martine Bonnet Dutilleul, céramiste potière Nègrepelisse vendredi 10 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art Ouverture de l’atelier de Martine Bonnet Dutilleul, céramiste potière
1200 chemin Barthelot Coulassy Nègrepelisse Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-10 18:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Venez visiter l’atelier d’une céramiste potière, qui vous présentera tous ses outils et les matériaux qu’elle utilise, ainsi que le process de fabrication. Possibilité de réaliser une petite pièce modelée.
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1200 chemin Barthelot Coulassy Nègrepelisse 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 67 29 84
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English :
Come and visit the workshop of a ceramist-potter, who will show you all the tools and materials she uses, as well as the manufacturing process. You’ll also have the chance to make a small model.
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Ouverture de l’atelier de Martine Bonnet Dutilleul, céramiste potière Nègrepelisse a été mis à jour le 2026-03-13 par PETR du Pays Midi-Quercy