Journées Européennes des Métiers d’Art Ouverture de l’atelier de Martine Bonnet Dutilleul, céramiste potière

1200 chemin Barthelot Coulassy Nègrepelisse Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Venez visiter l’atelier d’une céramiste potière, qui vous présentera tous ses outils et les matériaux qu’elle utilise, ainsi que le process de fabrication. Possibilité de réaliser une petite pièce modelée.

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1200 chemin Barthelot Coulassy Nègrepelisse 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 67 29 84

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English :

Come and visit the workshop of a ceramist-potter, who will show you all the tools and materials she uses, as well as the manufacturing process. You’ll also have the chance to make a small model.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Ouverture de l’atelier de Martine Bonnet Dutilleul, céramiste potière Nègrepelisse a été mis à jour le 2026-03-13 par PETR du Pays Midi-Quercy