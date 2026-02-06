Journées Européennes des Métiers d’Art Ouverture de l’atelier du coutelier-taillandier Thierry Raynal et démonstrations Nègrepelisse

Journées Européennes des Métiers d’Art Ouverture de l’atelier du coutelier-taillandier Thierry Raynal et démonstrations

2730 route d’Albias Nègrepelisse Tarn-et-Garonne

Thierry Raynal ouvre exceptionnellement son atelier à la visite pour dévoiler sa manière de travailler le métal.

2730 route d’Albias Nègrepelisse 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 67 29 84

English :

Thierry Raynal exceptionally opens his workshop to visitors to reveal his way of working with metal.

