Journées Européennes des Métiers d’Art Ouverture de l’atelier du coutelier-taillandier Thierry Raynal et démonstrations Nègrepelisse samedi 11 avril 2026.
Thierry Raynal ouvre exceptionnellement son atelier à la visite pour dévoiler sa manière de travailler le métal.
2730 route d’Albias Nègrepelisse 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 67 29 84
Thierry Raynal exceptionally opens his workshop to visitors to reveal his way of working with metal.
