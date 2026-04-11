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Journées européennes des métiers d’art Parenthèse immersive entre Art et Gastronomie La Commanderie Lacommande

Journées européennes des métiers d’art Parenthèse immersive entre Art et Gastronomie La Commanderie Lacommande samedi 11 avril 2026.

Lieu : La Commanderie

Adresse : Bourg

Ville : 64360 Lacommande

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Lacommande

Journées européennes des métiers d’art Parenthèse immersive entre Art et Gastronomie

La Commanderie Bourg Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:30:00
fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Entre mises en bouche monochrome et vins du Jurançon, une parenthèse immersive au coeur d’un monument classé.
Le buffet noir créé par Julie Comte cheffe de Suzani , se fondra dans la vaisselle créée spécialement par Chris Van Eeden et Océane Beyssac. Dégustation ponctuée d’une performance de Marie Bruel.   .

La Commanderie Bourg Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 45 92 11  360.5asso@gmail.com

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English : Journées européennes des métiers d’art Parenthèse immersive entre Art et Gastronomie

L’événement Journées européennes des métiers d’art Parenthèse immersive entre Art et Gastronomie Lacommande a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn

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