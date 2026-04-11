Journées européennes des métiers d’art Parenthèse immersive entre Art et Gastronomie La Commanderie Lacommande
Journées européennes des métiers d’art Parenthèse immersive entre Art et Gastronomie La Commanderie Lacommande samedi 11 avril 2026.
Lacommande
Journées européennes des métiers d’art Parenthèse immersive entre Art et Gastronomie
La Commanderie Bourg Lacommande Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:30:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Entre mises en bouche monochrome et vins du Jurançon, une parenthèse immersive au coeur d’un monument classé.
Le buffet noir créé par Julie Comte cheffe de Suzani , se fondra dans la vaisselle créée spécialement par Chris Van Eeden et Océane Beyssac. Dégustation ponctuée d’une performance de Marie Bruel. .
La Commanderie Bourg Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 45 92 11 360.5asso@gmail.com
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English : Journées européennes des métiers d’art Parenthèse immersive entre Art et Gastronomie
L’événement Journées européennes des métiers d’art Parenthèse immersive entre Art et Gastronomie Lacommande a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn
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