Journées Européennes des Métiers d’Art

Centre ancien Pernes-les-Fontaines Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Du 10 au 12 avril, la ville se met à l’heure de l’artisanat avec des animations et des démonstrations dans le centre ancien, découvrez les artisans d’art !

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Centre ancien Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 61 45 14

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English : Les Journées Européennes des Métiers d’Art

From 10 to 12 April, the city celebrates craftsmanship with events and demonstrations in the old town centre. Come and discover the city’s

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Pernes-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux