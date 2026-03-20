Journées Européennes des Métiers d’Art Pont-Croix
Journées Européennes des Métiers d’Art Pont-Croix vendredi 10 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art
Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
À Pont-Croix, Petite Cité de Caractère perchée au-dessus du Goyen, plongez dans l’univers des métiers d’art lors des Journées Européennes des Métiers d’Art ! Du 10 au 12 avril, explorez le thème captivant Coeurs à l’ouvrage .
Au programme en cours .
Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 40 66
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English : Journées Européennes des Métiers d’Art
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Pont-Croix a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz