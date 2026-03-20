Journées Européennes des Métiers d’Art

Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

À Pont-Croix, Petite Cité de Caractère perchée au-dessus du Goyen, plongez dans l’univers des métiers d’art lors des Journées Européennes des Métiers d’Art ! Du 10 au 12 avril, explorez le thème captivant Coeurs à l’ouvrage .

Au programme en cours .

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 40 66

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Pont-Croix a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz