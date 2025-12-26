Journées Européennes des Métiers d’Art Musée Municipal Pontarlier

Journées Européennes des Métiers d’Art

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

A l’occasion des JEMA 2026, venez à la rencontre de Rémi Bultor, artisan graveur et de Philippe Pichet, potier. Au travers d’échanges, découvrez la richesse de l’univers de la gravure de précision et laissez-vous éblouir par l’art de la céramique. Pour tous. .

