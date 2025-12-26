Journées Européennes des Métiers d’Art Musée Municipal Pontarlier
Journées Européennes des Métiers d’Art Musée Municipal Pontarlier samedi 11 avril 2026.
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-11
Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.
A l’occasion des JEMA 2026, venez à la rencontre de Rémi Bultor, artisan graveur et de Philippe Pichet, potier. Au travers d’échanges, découvrez la richesse de l’univers de la gravure de précision et laissez-vous éblouir par l’art de la céramique. Pour tous. .
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
