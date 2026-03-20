Journées Européennes des Métiers d’Art Portes ouvertes atelier

297 route du Manoir Putanges-le-Lac Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion de nos portes ouvertes, venez découvrir l’atelier d’un tourneur sur bois. Chaque pièce est réalisée à partir de bois récupéré, issu du jardin ou de ressources locales pommier, cerisier, chêne (provenant d’anciens tonneaux de cidre). Au fil du tour, le bois se transforme en créations uniques petits personnages , boîtes tournées, toupies, et bien d’autres objets décoratifs ou utilitaires.

Un moment convivial pour échanger, découvrir le travail du bois et partager la passion d’un savoir-faire artisanal.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

297 route du Manoir Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 6 26 09 19 04 stanum.pinocchio@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Portes ouvertes atelier

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Portes ouvertes atelier Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme