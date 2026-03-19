Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes Ouvertes des Ateliers de Paris Incubateur les Ateliers de Paris Faidherbe Paris
Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes Ouvertes des Ateliers de Paris Incubateur les Ateliers de Paris Faidherbe Paris vendredi 10 avril 2026.
À Bastille, 30 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris, ouvrent leurs portes :
- Clémence Althabegoïty – designer
- Florence Moorhead – designer bijoux
- Lucien Icard – designer
- Studio BehaghelFoiny – designers
- Lucas Bauer – créateur bijoux
- Kevin Lebouvier – designer / scénographe
- Sarah-Madelaine Bru – créatrice joaillière
- NORMANMABIRELARGUIER – créateur de mode
- Shoeshoe – designer accessoire
- Solène Lescouët – créatrice de mode
- Selah Creative Office – architectes / designers
À Faidherbe, 28 rue Faidherbe 75011 Paris, ouvrent leurs portes :
- Sonney – créatrice mode et accessoires
- Julie Percillier – brodeuse et paysagère textile ( atelier broderie)
- Cachi – créatrices de modes
- Hugo Falaise – designer / brodeur
- Hanako Stubbe – designer textile
- Font&Romani – Lissières en Savonnerie ( atelier )
- Maison Douillet – créateur de mode
- Boscoier – créateurs de mode
- Apolline Morel-Lab – designer produit
- Mona Margaux – designer bijoux et objets
- Studio Pile – designer
- Wilfried Becret – artisan designer
- Laure Philippe – designer
- Marie Archambaud – brodeuse métallique ( atelier fleurs brodées)
- Miyouki Nakajima – créatrice sur matériaux souples
- Studio poirier bailay – designer produit / designer textile
- Victoire de Brantes – designer produit / designer textile
Créé en 2006, l’incubateur Les Ateliers de Paris est dédié au développement des entreprises de création dans les secteurs du design, de la mode et des métiers d’art qui allient créativité, innovation et engagement.
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les résidents des Ateliers de Paris ouvrent leurs portes les vendredi 10 et samedi 11 avril, de 14h à 19h. L’événement se tiendra sur les sites de Faidherbe et de la Bastille pour une immersion au cœur de l’artisanat d’art.
Du vendredi 10 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :
vendredi, samedi
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T14:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00
Incubateur les Ateliers de Paris Faidherbe 28 rue Faidherbe 75011 Paris
https://www.bdmma.paris/le-bureau/presentation/
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