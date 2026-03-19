Journées Européennes des Métiers d’Art : Portes Ouvertes des Ateliers de Paris Incubateur les Ateliers de Paris Faidherbe Paris

À Bastille, 30 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris, ouvrent leurs portes :

À Faidherbe, 28 rue Faidherbe 75011 Paris, ouvrent leurs portes :

Créé en 2006, l’incubateur Les Ateliers de Paris est dédié au développement des entreprises de création dans les secteurs du design, de la mode et des métiers d’art qui allient créativité, innovation et engagement.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les résidents des Ateliers de Paris ouvrent leurs portes les vendredi 10 et samedi 11 avril, de 14h à 19h. L’événement se tiendra sur les sites de Faidherbe et de la Bastille pour une immersion au cœur de l’artisanat d’art.

Du vendredi 10 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :

vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T14:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00

Incubateur les Ateliers de Paris Faidherbe 28 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.bdmma.paris/le-bureau/presentation/



Afficher la carte du lieu Incubateur les Ateliers de Paris Faidherbe et trouvez le meilleur itinéraire

