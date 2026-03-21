Journées Européennes des Métiers d’Art : portes ouvertes des ateliers M1D Ateliers M1D Paris

Douze artisans, designers et créateurs y font dialoguer les gestes, les matières et les idées : joaillerie, sculpture, design d’espace et de matière, marqueterie de paille, design culinaire, peinture, textile et stylisme.

Le public est invité à entrer dans l’intimité des ateliers, là où naissent des œuvres uniques, entre héritage des savoir-faire et création contemporaine.

Ateliers ouverts :

-Atelier 1.2 : Franck Turzo / Franceleine Debellefontaine / Christine Depraz (sculpteurs)

-Atelier 4.1 : Yuan Yuan (design culinaire)

-Atelier 4.3 : Atelier Fables (bijouterie/joaillerie) / Camille Sardet (peinture)

-Atelier 4.4 : Kite Vollard (stylisme) / Hélène Fontaine (textile)

-Atelier 5.2 : Mérigot Sanzay (haute lice) / Audrey Bigouin (créations papier) / Ateliers Lum (marqueterie de paille)

-Atelier 5.3 : Li Xin (peinture)

Horaires d’ouverture des portes ouvertes :

Vendredi 10 avril de 11h30-20h30 (vernissage 18h30-20h30)

Samedi 11 avril de 10h-18h

Dimanche 12 avril de 10h-18h

À l’occasion des JEMA 2026, le collectif des ateliers M1D ouvre les portes de ses ateliers parisiens pour trois jours de découverte et de partage.

Du vendredi 10 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

vendredi

de 11h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T14:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T11:30:00+02:00_2026-04-10T20:30:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00

Ateliers M1D 20 rue Primo Levi 75013 Paris

https://www.instagram.com/ateliers_m1d/



Afficher la carte du lieu Ateliers M1D et trouvez le meilleur itinéraire

